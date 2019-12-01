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Yangında işletmesi hasar gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan bir binada çıkan yangın sonucu işletmesi maddi hasar gören genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

01.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:31Yangında işletmesi hasar gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı
Eskişehir'in tarihi Bölgesinde bulunan bir binada çıkan yangın sonucu işletmesi maddi hasar gören genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı Bölgesinde yiyecek üstüne hizmet veren bir işletmenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında yayılan dumanlar bölgeye hakim oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığı bölgenin yanındaki büfede de maddi hasar görülürken, büfe sahibi kadın ise işletmesindeki hasarı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kadın yakınları tarafından teselli edilirken yangının tamamen söndürülmesi sonrasında rahat bir nefes alındı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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