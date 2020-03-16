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Yangında kül olan lokantanın yetkilisi: Akaryakıt depolarına ulaşsa facia olurdu

BİLECİK'te, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan ve dün gece 2 saatlik yangında kül olan 2 katlı lokantadaki hasar, gündüz görüntülendi.

16.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:38
Yangında kül olan lokantanın yetkilisi: Akaryakıt depolarına ulaşsa facia olurdu

BİLECİK'te, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan ve dün gece 2 saatlik yangında kül olan 2 katlı lokantadaki hasar, gündüz görüntülendi. Tesis yetkilisi Cem Öztezcan, "Büyük zararımız var. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Akaryakıt depolarımız tam doluydu. Yangın oraya ulaşsa facia olurdu" dedi.

Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki 2 katlı lokantada, dün gece yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alıp, pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının yol açtığı hasar, gündüz görüntülendi. Yangınla ilgili açıklama yapan tesis yetkilisi Cem Öztezcan, "Çok büyük zararımız var. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Akaryakıt depolarımız tam doluydu. Eğer yangın oraya ulaşsa büyük facia olurdu. Yangının çıkış noktasının elektrik kontağından olduğu tahmin ediliyor ama kesin sonuç yetkililerin incelemesinden sonra belirlenecek" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bozüyük, Bilecik, Güncel

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