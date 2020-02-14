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Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı

Kastamonu Devrekani'de geçtiğimiz gün çıkan yangında bir ev, bir ahır ve bir samanlık kül oldu. Yangın sonrasında evdeki eşyalar dışarıya çıkarılırken iki Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

14.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:58

Kastamonun'nun ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında bir ev yanındaki ahır ve samanlıkla birlikte komple yanarken evdeki Kur'an-ı Kerimler ise yanmadı.

EV, AHIR, SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftine ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönmüştü.

KUR'AN-I KERİMLER ZARAR GÖRMEDİ

Yangın sonrasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ekipler, yanmamış halde iki adet Kur'an-ı Kerim buldu. Bulunan Kur'an-ı Kerimlerin yangında zarar görmediği tespit edildi.

"YÜCE ALLAH HER ŞEYE MUKTEDİR"

Bu durumu Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından paylaştı. Altıkulaç paylaşımında, "İlçemizde Salı günü çıkan büyük yangında, yangın çıkan ve tamamen yanan evin içerisinden yangın yeri temizleme çalışmaları esnasında her şeyin yanmasına rağmen 2 adet Kuran'ı Kerim'e hiçbir şey olmadığına şahit olduk. Yüce Allah her şeye muktedir" dedi.

Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı

Devrekani, 3. Sayfa, Yaşam

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (11)
ESAT:Yakmayan Allah yakmaz. İnanan inanır inanmayan inanmaz, Allah vardır ve birdir.
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ADEM GÖLEN:KURAN biz insanların huzurlu bir yaşam sürmemizin yolunu gösteren bir rehberdir. Yani Kuran bizim için vardır. Bir çocuk, bir yaşlı veya bir masum ölüyorsa. . . Başka bir yerlerde kuran ıslanmış, yırtılmış veya yanmışsaveya biz Kuranın onca uyarılarını bir tarafa bırakıp hurafelerin peşine düşmüşsek ve bu şekilde biz Kuranı terk etmişsekKuranın o yıkılan evde yanmaması bizi niye bu kadar sevindirmiş anlayamadım.
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SELİM:Bu daha neki bu gözler Allah ın ne mucizelerini gördü hele özellikle haklı yere edilen bedduanın o kötülüğü yapan kişiye verdiğini belalara bi bakın bakalım Allah adaletli mi değil mi görürsünüz.
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ÇELİKHANLI:ALLAH her şeye muktedirdir. o rahman ve rahimdir
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İMAN:Kur''an-ı Kerim''in mucizesi ateşte yanıp yanmaması, ıslanıp ıslanmaması ile ölçülecek bir şey değildir. Bu tür şeylere kanmayın.
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İÇ SES:Gördük geçen gün Elazığdaki yıkıntının arasından çıkan mucizeyi yav he he darma duman olmuştu.
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KONYALI KADIN:Hala Allahın varlıgını kabul etmeyen kişiler okusun bu haberi Rabbim cok büyük cok. . .
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...OZCN:Zikri biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. . .
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MARAŞLI:allahım böyle saklar işte orahman ve rahimdir
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EMRE:Ateistler hadi bunu da açıklayın :)
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