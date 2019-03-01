Yangında Küle Dönen Evinde Sağlam Eşya Aradı

Hakkari'de, altı kişilik ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evin kızı Perişan Dalga (16), küle dönen eşyalar arasında sağlam olanları bulmaya çalıştı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Halife Derviş Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katında Faruk Dalga'nın eşi ve 4 çocuğu birlikte yaşadığı dairede meydana geldi. Soba bacasından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Aile üyeleri dışarı kaçarken, komşular itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, büyük üzüntü yaşayan Perişan Dalga, küle dönen eşyalara arasında sağlam olanları bulmaya çalıştı. - Hakkari
Hakkari, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA