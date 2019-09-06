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Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın, güvercinlerinin yangında kafesten kurtarılmasının sevincini yaşadı.

06.09.2019 20:24
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın, güvercinlerinin yangında kafesten kurtarılmasının sevincini yaşadı.
Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde bir arsada at bakılan baraka ve yanındaki güvercin kafesinde, çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı.
Vatandaşlar, kafesin kapısını açarak güvercinleri kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi, kafesteki bir güvercin yavrusu telef oldu.
Bu arada bir kadın, yangında kafesten son anda kurtarılan güvercinlerine sarılarak öptü.
Kadın, güvercinlerinin kurtarılmasının sevincini yaşadı.
Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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