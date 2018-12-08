Adana
'da bir binanın 2. katında elektrikli battaniyenin alev almasıyla çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yeşilyurt Mahallesi
'nde çocukları ve torunlarıyla yaşayan Ali Diktürk'e ait ikamette elektrikli battaniyenin alev almasıyla yangın çıktı.
Evdekilerin bağırarak yardım istediğini duyan komşuları dumanı fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Evde mahsur kalan 4 kişi de çevredekiler tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken evde hasar oluştu.
Yeşilyurt Mahallesi,Adana
08 Aralık 2018 Cumartesi 02:30