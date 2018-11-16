Yangında Mahsur Kalan 5 Çocuk İtfaiye Ekiplerince Tahliye Edildi

Yangında mahsur kalan 5 çocuk itfaiye ekiplerince tahliye edildi Bursa
'da depo olarak kullanılan binada çıkan yangın korkuttu
BURSA - Depo olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye
ekipleri yan binada mahsur kalan 5 çocuğu merdivenli itfaiye aracıyla tahliye etti. Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım
İlçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak Ömer A.'ya ait 2 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yan binada mahsur kalan 5 çocuk, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kontrol amaçlı 5 çocuğa olay yerinde tedavi altına aldı. Polis
yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa,İtfaiye