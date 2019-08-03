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Yangında mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta, 7 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangında üst katlarda mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

03.08.2019 17:33 Yangında mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı
İstanbul Esenyurt'ta, 7 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangında üst katlarda mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokaktaki 7 katlı binanın girişinde elektrik panosundan yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yoğun dumanın kapladığı apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları, merdivenli araçla yardıma koşan itfaiyeciler kurtardı.
Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 8 apartman sakininin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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