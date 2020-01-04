Haberler » Güncel » Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Haber

Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

04.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu. Yangın çıkan evde 2 çocuğu ile mahsur kalan anneyi ise itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Ö.Ç. (7) adlı çocuk evde çakmakla oynarken mobilyaları tutuşturdu. Yangın çıktığını gören ablası E.Ç. (12) ve annesi Gülşah Ç. yangını söndüremeyip evde mahsur kalınca meyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerin evde mahsur kalan aileyi kurtararak dışarı çıkardı. ekiplerinin kucağında sağlık ekiplerine teslim edilen çocuklar ve anne Gülşah Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedbir amaçlı ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildiler. Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.
(Enes Azmak/İHA)

İtfaiye, Gölcük, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber
19:01   Spor demir grup sivasspor, antalya kampına başladı - Haber
18:58   AK Parti'li milletvekilleri, ANTMUTDER'i ziyaret etti - Haber
18:57   FLAŞ - Haber
18:57   Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:42   Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
16:32   Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
4.01.2020 19:04:54