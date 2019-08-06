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Yangında mahsur kalan genci mahalleli kurtardı

Aydın'da yangın çıkan evde mahsur kalan 24 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin pencere korkuluklarını kırmasıyla kurtarıldı.

06.08.2019 12:18 Yangında mahsur kalan genci mahalleli kurtardı
Aydın'da yangın çıkan evde mahsur kalan 24 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin pencere korkuluklarını kırmasıyla kurtarıldı.
Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin tüm evi sardığı yangında evde mahsur kalan Mert Can (24), pencereden yardım istedi.
Çevredekiler, genci kurtarmak için pencere korkuluklarını demir çubuk yardımıyla kırdı.
Pencereden çıkarılarak kurtarılan ve 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Genci kurtaran vatandaşlardan Hilmi Eskin, dumanı görünce koştuklarını belirterek, "İçeride insan olduğunu öğrenince kapıyı kırdık. Alevler üzerimize doğru gelince giremedik. Dışarıda bir çocuğun 'kurtarın beni' diye bağırdığını görünce yardımına koştuk. Pencerenin demirlerini kırıp genci kurtardık. Allah'a şükür kurtuldu." dedi.

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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