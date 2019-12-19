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Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada binada mahsur kalan Azerbaycan uyruklu hamile kadın, üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan ip yardımı ile kurtarıldı.

19.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:49

'da yangında mahsur kalan hamile kadın üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımı ile kurtarıldı. Mahallenin yüreklerini ağızlarına getiren o anlar işte böyle görüntülendi.

HAMİLE KADIN DUMANDAN ETKİLENİP CAMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre olay Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokakta yaşandı. 5 katlı binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bir anda 5 katlı apartmanı sardı. Bu sırada binanın birinci katında oturan Azerbaycan uyruklu hamile bir kadın dumandan etkilenerek cama çıktı.

CAMDAN İP SARKITTILAR

Çevredekilerden yardım isteyen kadın, büyük panik yaşadı. Hamile komşularının camda olduğunu gören üst katta oturan vatandaşlar ise ilginç bir yönteme başvurdu. Camdan ip sarkıtan vatandaşlar, hamile kadının ipi tutmasını sağladı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bir süre camda yoğun dumana dayanmaya çalışan kadın, ardından ipi tutarak kendini boşluğa bıraktı. Çevre binalardaki vatandaşların çığlık çığlığa izlediği kurtarma operasyonunda hamile kadın ciddi bir yara almadan yere indirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Binada bulunan 2 kişi daha itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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