Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yangında mahsur kalanları polis kurtardı, 4 katlı binadaki yangına TOMA ile müdahale edildi

Yangında mahsur kalanları polis kurtardı, 4 katlı binadaki yangına TOMA ile müdahale edildi 4 katlı binada çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi - Yangında mahsur kalanları polis kurtardı Siverek'te korkutan yangınŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın...

04.08.2019 15:52
Yangında mahsur kalanları polis kurtardı, 4 katlı binadaki yangına TOMA ile müdahale edildi
Yangında mahsur kalanları polis kurtardı, 4 katlı binadaki yangına TOMA ile müdahale edildi
4 katlı binada çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi
- Yangında mahsur kalanları polis kurtardı
Siverek'te korkutan yangın
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleriyle birlikte TOMA ile müdahale edilen yangında, 2 kişi dumandan etkilenirken yangından dolayı çatıya çıkanlar, olay yerine giden polisler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 32. Sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin her tarafını kaplarken yangından yükselen dumanlar üst katlarda oturanları etkiledi. Dumandan kaçmaya çalışan apartman sakinleri çatıya çıktı. Olay yerine giden polis ekipleri, apartmanın çatısına çıkan 15 kişiyi aşağı indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da bölgeye giderek yangını söndürme çalışmalarına eşlik etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerine giden ambulansta tedavi edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:04   Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
17:03   Sarayköy'deki orman yangını söndürüldü
17:01   Siirt'te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı
16:55   Hong Kong'da protestolar devam ediyor
16:54   Ağaçlık alanda korkutan yangın
16:44   Başkentte 12 gecekondu kül oldu
16:43   Ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı