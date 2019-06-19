19.06.2019 17:05
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Yangında meraklı kalabalık yüzünden zor anlar yaşandı

Küçükçekmece'deki yangın nedeniyle toplanan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Küçükçekmece'deki yangın nedeniyle toplanan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangında dumandan etkilenenler kalabalık nedeniyle olay yerine ulaşamayan ambulanslara taşınmak zorunda kaldı. Yangın Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hazar Sokakta 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevrede bulunan yoğun kalabalık nedeniyle zor anlar yaşandı. Meraklı kalabalığın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ambulanslar sokağa giremeyince yangından etkilenen vatandaşlar çevredekilerin yardımıyla ambulanslara taşındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken meraklı vatandaşları uzaklaştırabilmek için yoğun çaba harcadı.
(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)Yangında meraklı kalabalık yüzünden zor anlar yaşandı
Kaynak: İHA
İtfaiye, Küçükçekmece, Güncel

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