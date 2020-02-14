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Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi

SAKARYA'nın ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Yakup Ayhan İlişen (2) yaşamını yitirirken, anne Ayşegül İlişen ile diğer oğlu Yunus Mehmet (4) ve kızı Sehernaz (6) İlişen dumandan etkilendi.

Hendek ilçesi Yenimahalle 2052 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlişen ailesinin evindeki yangını gören komşuların vermesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yangına hemen müdahale etti. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken itfaiye ekipleri, eve girdi. Alevlerin sardığı dairede Yakup Ayhan İlişen'in cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, anne Ayşegül İlişen ile diğer oğlu Yunus Mehmet ve kızı Sehernaz İlişen'i dışarı çıkardı. Sağlık görevlileri, dumandan etkilendiği belirlenen anne ile 2 çocuğunu ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

EŞİ İLE ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN EVE GİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Baba Soner İlişen'in, yangın sırasında dışarıda olduğu, alevleri fark edince eşi ile çocuklarını kurtarmak için eve girmeye çalıştığı ancak başaramadığı öğrenildi. Soner İlişen, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Evde ısınmak için soba kullanıldığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Hendek, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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