27.06.2019 19:50
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

Yangında muhabbet kuşunu bırakmadı

Yangında muhabbet kuşunu bırakmadı

Rize'de bir apartmanın 10. katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 yaşındaki çocuğu, çok sevdiği muhabbet kuşuyla birlikte kurtardı.

Rize 'de bir apartmanın 10. katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 yaşındaki çocuğu, çok sevdiği muhabbet kuşuyla birlikte kurtardı.
Merkez Camiönü Mahallesi'ndeki 10 katlı bir apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi ve duman nedeniyle üst kattaki apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın diğer katlarında bulunanları dışarı çıkararak yangına müdahale etti.
Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, üst katta dumandan etkilenen 7 kişiyi ise araç merdiveni yardımıyla kurtardı.
Kuşunu bırakmak istemedi
Bu arada, 10 yaşındaki Muhammet Ali Sancaktutanoğlu, çok sevdiği muhabbet kuşunu bırakmak istemedi.
İtfaiye ekipleri, küçük Muhammet'i "Alev" adını verdiği muhabbet kuşuyla birlikte araç merdiveninden indirdi.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu apartmandaki yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
Rize , İtfaiye , Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
20:20 "Turizmde rekorlar artarak devam edecek"
19:50 Yangında muhabbet kuşunu bırakmadı
19:37 La Scala'da özel gala: Klasik müzik dünyasının büyük isimleri aynı sahnede buluştu
19:17 Türkçe Rap Müzik Hayranları Müjde: Katliam 3 Çıktı. İşte Videosu
19:10 Aylan bebeğin hayatı film oluyor
18:21 Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları
17:01 Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali