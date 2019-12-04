Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında sünnet için biriktirilen 17 bin lira kül oldu. Yangın sırasında evde mahsur kalan 75 yaşındaki felçli adamı, devriye görevinde bulunan Jandarma ekipleri kurtardı.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Menteşe'nin kırsal Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan oto tamir ustası Mutlu Demir'e ait 2 katlı evde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

75 YAŞINDAKİ FELÇLİ ADAMI JANDARMA KURTARDI

Yangın anında, mahallede devriye görevinde bulunan ve dumanları fark eden Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eve girip, yatalak hasta olan ev sahibinin amcası İbrahim Demir'i dışarı çıkardı. Bu sırada, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

SÜNNET İÇİN BİRİKTİRİLEN 17 BİN LİRA KÜL OLDU

Yangın itfaiye erlerince söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olay sonrası konuşan ev sahibi Mutlu Demir, "Sobanın, altını üstünü kapatmıştım. Komşularım arayarak evimde yangın çıktığını söylediklerinde şaşırdım. Ancak yangın elektrik kontağından çıkmış. Koşarak geldiğimde, alevler tüm evi sarmıştı. Jandarma personeli, 10 yıldır felçli olduğu için yatalak olan amcamı evden dışarıya çıkarmış. Alevler, oğlum Mehmet Efe Demir'in sünneti için biriktirdiğim 17 bin lirayı da küle çevirdi. Eşim ise kızım Zeynep ile birlikte Denizovası Mahallesi'nde yengeme yardım etmek için gitmişti. Neyse ki canımıza bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu" dedi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.