Haberler » Güncel » Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu - Haber

Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu

Muğla'da iki katlı bir evde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında sünnet için biriktirilen 17 bin lira kül oldu.

04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:13

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında sünnet için biriktirilen 17 bin lira kül oldu. Yangın sırasında evde mahsur kalan 75 yaşındaki felçli adamı, devriye görevinde bulunan ekipleri kurtardı.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Menteşe'nin kırsal Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan oto tamir ustası Mutlu Demir'e ait 2 katlı evde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

75 YAŞINDAKİ FELÇLİ ADAMI JANDARMA KURTARDI

Yangın anında, mahallede devriye görevinde bulunan ve dumanları fark eden Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eve girip, yatalak hasta olan ev sahibinin amcası İbrahim Demir'i dışarı çıkardı. Bu sırada, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

SÜNNET İÇİN BİRİKTİRİLEN 17 BİN LİRA KÜL OLDU

Yangın itfaiye erlerince söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olay sonrası konuşan ev sahibi Mutlu Demir, "Sobanın, altını üstünü kapatmıştım. Komşularım arayarak evimde yangın çıktığını söylediklerinde şaşırdım. Ancak yangın elektrik kontağından çıkmış. Koşarak geldiğimde, alevler tüm evi sarmıştı. Jandarma personeli, 10 yıldır felçli olduğu için yatalak olan amcamı evden dışarıya çıkarmış. Alevler, oğlum Mehmet Efe Demir'in sünneti için biriktirdiğim 17 bin lirayı da küle çevirdi. Eşim ise kızım Zeynep ile birlikte Denizovası Mahallesi'nde yengeme yardım etmek için gitmişti. Neyse ki canımıza bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu" dedi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu

İbrahim Demir, Jandarma, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12 TARKAN'IN HAYATINI KAYBEDEN KUZENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haber
17:12 İSTANBUL -EMNİYETTEN ÇAKARLI ARAÇ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN BURAK YILMAZ İÇİN AÇIKLAMA - Haber
17:08 Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu - Haber
17:08 Öğrencilere çorba ikramı - Haber
17:08 Şahinbey'den Mavikent Mahallesi'ne yeni park - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı
4.12.2019 17:14:36