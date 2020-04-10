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Yangında öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesine ulaşılamadı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında öldüğü iddia edilen ve enkaz altında aranan yaşlı adamın cenazesine ulaşılamazken, arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

10.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:59
Yangında öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesine ulaşılamadı
Kastamonu 'nun Araç ilçesinde çıkan yangında öldüğü iddia edilen ve enkaz altında aranan yaşlı adamın cenazesine ulaşılamazken, arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Araç ilçesine bağlı Aşağı Ilıpınar köyünde gece henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 3 katlı ev tamamen yanmıştı. 3 büyükbaş hayvanın da telef olduğu yangında evde ikamet eden Faik Sanık'ın da öldüğü iddia edilmişti. Bunun üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleriyle birlikte 88 yaşındaki Faik Sandık'ın enkaz altındaki cenazesine ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Gün boyunca devam eden arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi. Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Araç, 3. Sayfa
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