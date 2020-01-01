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Yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti

Ankara'da Altındağ ilçesinde Umut Apartmanı'nda çıkan yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti.

01.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:40 Yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti
'da ilçesinde Umut Apartmanı'nda çıkan yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti.
Başkentte Altındağ ilçesi Mahallesi 439. Sokakta bulunan Umut Apartmanı'nda yangın çıktı. Yangın yılbaşı kutlaması yapan gençlerin bulunduğu evde meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin evin içinde bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı kaydedildi. Hayatını kaybeden gençlerden 3 tanesi Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerden ikisinin ismi belli oldu. 25 yaşında oldukları belirlenen Naci Cankurtaran ve Seyfi Güngör isimli gençlerin aileleri de adli tıp kurumu önüne geldi. Cankurtaran ve Güngör'ün bekar oldukları, Başkent Şaşmaz Sanayinde çalıştıkları kaporta ve mekanik işle uğraştıkları öğrenildi. Vefat eden diğer iki gencin de kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)

Karapürçek, Altındağ, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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