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Yangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildi

Yangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildiBayburt merkeze bağlı Maden köyünde evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Hatice Beyaz (49) ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8), Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi.

23.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:01
Yangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildi
Bayburt merkeze bağlı köyünde evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Hatice Beyaz (49) ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8), 'in ilçesinde toprağa verildi. Ablası ve 2 çocuğunu kaybeden Rıdvan Beyaz, taziyeleri kabul ettiği cenazede, güçlükle ayakta durabildi.
Olay, geçen perşembe sabahı Bayburt merkeze bağlı Maden köyünde, Rıdvan Beyaz'a ait 2 katlı evde meydana geldi. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar, evde yangına neden oldu. Alevler kısa sürede her yeri sararken, yangını fark eden komşular, itfaiyeyi aradı. Köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, Bekir ve Ecrin Beyaz ile halaları Hatice Beyaz hayatını kaybetti.
Evden yaralı çıkarılan anne Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Hala Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir ve Ecrin Beyaz için bugün Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ablası ve 2 çocuğunu kaybeden Rıdvan Beyaz taziyeleri kabul etti. Beyaz'ın güçlükle ayakta durduğu cenazeye, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Hallaç ve vatandaşlar katıldı. Hala ve yeğenleri, aynı köyde toprağa verildi.
Yangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildi

Hatice Çarpar, Yusufeli, Artvin, Maden, Güncel

Kaynak: DHA


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