Yangında Ölen Minik Atakan'ın Kapı Önündeki Ayakkabıları Ağlattı (2)

11 Aralık 2018 Salı 16:38



11 Aralık 2018 Salı 16:38

MİNİK ATAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIYozgat'ın Yukarı Nohutlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atakan Uslu'nun (3) cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Yenice köyüne getirildi. Burada, cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Atakan'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.