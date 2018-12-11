Yangında Ölen Minik Atakan'ın Kapı Önündeki Ayakkabıları Ağlattı (2)

MİNİK ATAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yozgat'ın Yukarı Nohutlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atakan Uslu'nun (3) cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Yenice köyüne getirildi. Burada, cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Atakan'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yenice,Yozgat,Nohutlu,Adli Tıp Kurumu
11 Aralık 2018 Salı 16:38