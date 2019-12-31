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Yangında ölen yaşlı adam toprağa verildi

ORDU'nun Perşembe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hüseyin Yanık (93), son yolculuğuna uğurlandı.

31.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:17 Yangında ölen yaşlı adam toprağa verildi

ORDU'nun ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hüseyin Yanık (93), son yolculuğuna uğurlandı.

Perşembe ilçesine bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin-Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında evin içinde olan Hüseyin Yanık, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yanık'ın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbulboğazı Mahallesi'ne getirildi. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve vatandaşların katıldığı cenazede, hayatını kaybeden Hüseyin Yanık'ın eşi Nevin Yanık ise taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yanık, aile kabristanlığında toprağa verildi.



Hüseyin Yanık, Perşembe, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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