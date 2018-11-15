Yangında Onlarca Kuşun Telef Olduğu Dükkanda Temizlik Çalışması Başladı

Karabük
'te dün gece pet shop mağazasında çıkan yangın sonrası temizlik çalışmaları başladı. Hürriyet Mahallesi
İnönü Caddesinde Mehmet Kılıç
'a ait pet-shop mağazasında gece yarısı elektrik kontağından dolayı çıkan yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde temizlik çalışmaları başladı. Alevlerin kısa sürede sardığı yangında farklı türde onlarca kuş telef olurken bazı hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılmıştı. Polis
ekiplerinin yangınla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK
Mehmet Kılıç,Karabük
15 Kasım 2018 Perşembe 14:47