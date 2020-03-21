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Yangında patlayan itfaiye hortumu 2 kişiyi yaraladı

Yangında patlayan itfaiye hortumu 2 kişiyi yaraladı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumunun patlaması sonrasında 2 kişi yaralandı.

21.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:37
Yangında patlayan itfaiye hortumu 2 kişiyi yaraladı
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumunun patlaması sonrasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Bahariye Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatısında çıkan yangını gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın söndürme işlemleri sırasında itfaiye ekiplerinin basınçlı hortumunun patlaması sonrasında ise olay yerinde bulunan N.K. ve İ.O. adlı 2 şahıs yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında patlayan itfaiye hortumu 2 kişiyi yaraladı

Kaynak: İHA

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Yangında patlayan itfaiye hortumu 2 kişiyi yaraladı
Etiketler : İtfaiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

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