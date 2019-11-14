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Yangında telef olan kedileri için gözyaşı döktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yangında evi kullanılamaz hale gelen kadın, telef olan 3 kedisi için gözyaşı döktü.

14.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:20Yangında telef olan kedileri için gözyaşı döktü
'nin ilçesinde, yangında evi kullanılamaz hale gelen kadın, telef olan 3 kedisi için gözyaşı döktü.
Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında oturan Leyla Açıkgöz'ün evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, evde hareketsiz halde buldukları 3 kediyi kalp masajı yapıp oksijen vererek hayata döndürmeye çalıştı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan kedilerin sahibi Açıkgöz, gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük üzüntü yaşayan Açıkgöz'ü komşuları ile sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı.
Açıkgöz'ün iki kedisinin daha olduğu, birinin kızı tarafından veterinere götürüldüğü, diğerinin ise yangın esnasında evden çıktığı öğrenildi.

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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