Yangında yaklaşık 50 dönümlük bağ ve zeytinlik hasar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönümlük zeytinlik ve bağ zarar gördü.

11.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:28
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönümlük zeytinlik ve bağ zarar gördü.
Çepnidere Mahallesi Kızılyokuş mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir İtfaiyesinden 2 ekip, Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğünden 2 arazöz, bir ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Zeytinlik ve bağların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağı ile 30 dönümlük zeytinlikte hasar oluştu. Yangında yaklaşık 50 dönümlük bağ ve zeytinlik hasar gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinlik, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

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