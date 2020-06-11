Yangında yaklaşık 50 dönümlük bağ ve zeytinlik hasar gördü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönümlük zeytinlik ve bağ zarar gördü.
11.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:28
Çepnidere Mahallesi Kızılyokuş mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir İtfaiyesinden 2 ekip, Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğünden 2 arazöz, bir ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Zeytinlik ve bağların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağı ile 30 dönümlük zeytinlikte hasar oluştu.
Kaynak: AA