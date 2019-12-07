Haberler » Güncel » Yangında yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi - Haber

Yangında yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Dalkılıç (87), son yolculuğuna uğurlandı.

07.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:11Yangında yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi

İZMİR'in ilçesinde, evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Dalkılıç (87), son yolculuğuna uğurlandı.

Ödemiş ilçesine bağlı Mahallesi'nde oturan Emine Dalkılıç'ın evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Dalkılıç, yangında yaşamını yitirdi. Emine Dalkılıç, bugün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından kır mezarlığında toprağa verildi. Yalnız yaşayan iki çocuk annesi Emine Dalkılıç'ın ölümüyle ilgili Çaylı Mahallesi Muhtarı İsmail Güçlü, "Emine teyze ısınmak için şömineyi yakmış, daha sonra evde bulunan odun ve kömürler tutuşmaya başladıktan sonra yaşamını yitirdiğini tahmin ediyoruz. Kesin sonuç soruşturmadan sonra ortaya çıkacaktır. Gece yarısı alevlerin evi sarması üzerine durum itfaiyeye bildirilmiş.  Ancak itfaiye geldiğinde zaten Emine nine hayatını kaybetmişti. Emine ninenin cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra, cenaze ikindi namazından sonra Çaylı'ya getirildi. Cenaze Çaylı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra, gözyaşları arasında Kır mezarlığına defnedildi. Emine ninenin ölümü mahallede büyük üzüntü yarattı" dedi.



Ödemiş, Çaylı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:24 Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi - Haber
19:24 Almanya'da Atatürk'e yönelik yapılan çirkin yayın protesto edildi - Haber
19:23 Şüpheli bavuldan kıyafet çıktı - Haber
19:21 AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ın tercihi "Batırılan uçak" oldu - Haber
19:20 Bakanlıktan "Peter Handke" tepkisi - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 19:24:06