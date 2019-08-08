Haberler» Güncel» Haber

Yangından ablası kurtardı

ZONGULDAK'ta Emine Kabacalı, evinde yangın çıkan kardeşi Murat Gebedek'i (65) son anda dışarı çıkararak kurtardı.

08.08.2019 19:11 Yangından ablası kurtardı
ZONGULDAK'ta Emine Kabacalı, evinde yangın çıkan kardeşi Murat Gebedek'i (65) son anda dışarı çıkararak kurtardı.
Merkez Çaydamar Mahallesi'nde bir evde, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. O sırada evde bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Murat Gebedek, yan evde yaşayan ablası Emine Kabacalı tarafından son anda kurtarılıp, dışarı çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye şefi Ali Üretürk kolundan hafif yaralandı.
Çaydamar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zaman, yangının ardından evin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir, ev komple yandı. Ev sahibi emekli tek başına yaşayan vatandaştı, ablası kurtarmış" diye konuştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:24   Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem...
19:24   Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen...
19:24   Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
19:22   88 yıllık cami depreme yenik düştü
19:22   Didim'de 128 düzensiz göçmen yakalandı
19:21   Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
19:20   Manisa'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı