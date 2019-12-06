Haberler » 3. Sayfa » Yangından geriye oyuncakları kaldı - Haberler

Yangından geriye oyuncakları kaldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybeden iki kız çocuğundan geriye evde oynadıkları oyuncakları kaldı.

06.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:27Yangından geriye oyuncakları kaldı
'nin ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybeden iki kız çocuğundan geriye evde oynadıkları oyuncakları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Seydili Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda Kader A. (22), kızları 3 yaşındaki Zeynep ve 2 yaşındaki Zehra'yı evde bırakarak alışverişe gitti. Bu sırada evde açık bırakılan elektrikli soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle birlikte evde yangın çıktı. Anne Kader A., eve gelince pencereden duman çıktığını gördü. Kader A.'nın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, dumandan zehirlenen Zeynep ve Zehra'yı Yahyalı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Küçük kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geriye sadece oyuncakları kaldı

Yangının çıktığı evin etrafı polis şeridi ile kapatılırken, evin içini İHA görüntüledi. Yoğun isin olduğu evde, küçük çocukların oynadığı oyuncuklar da görenlerin yüreğini burktu. - KAYSERİ

Seyitgazi, Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:26 Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu - Haberler
23:25 3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali Ödül töreni gerçekleştirildi - Haberler
23:23 Pakdemirli: Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ettik - Haberler
23:20 Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı - Haberler
23:12 TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı - Haberler
22:33 ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı - Haberler
21:46 Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı - Haberler
21:18 Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş - Haberler
20:22 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı - Haberler
20:13 Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu - Haberler
6.12.2019 23:39:12