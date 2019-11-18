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Yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, birinci kattaki evinde çıkan yangından kaçmak isterken pencereden düşen Seher Çalışkan (55), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

18.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:33Yangından kaçarken pencereden düşen kadın öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, birinci kattaki evinde çıkan yangından kaçmak isterken pencereden düşen Seher Çalışkan (55), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen hafta pazartesi günü Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak'ta yaşayan Çalışkan Ailesi'nin birinci kattaki evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında Nezih Çalışkan ile eşi Seher Çalışkan alevler arasında kaldı. Vücutlarında yanıklar oluşan çiftten Seher Çalışkan, kaçmak isterken evin penceresinden düştü. Beyin kanaması geçiren Seher Çalışkan ile yangından kurtarılan Nezih Çalışkan, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Seher Çalışkan dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Seher Çalışkan, Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, vücudunda yanıklar olan Nezih Çalışkan'ın tedavisi sürüyor.



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Kaynak: DHA

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