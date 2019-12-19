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Yangından komşularının sarkıttığı iple kurtuldu

Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalan genç kadın, üst komşularının sarkıttığı ipe tutunarak kurtuldu.

19.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:32 Yangından komşularının sarkıttığı iple kurtuldu
'da yangında mahsur kalan genç kadın, üst komşularının sarkıttığı ipe tutunarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmanın üst katlarına yayılan duman nedeniyle 3. katta mahsur kalan genç kadın, pencereye çıkarak yardım istedi.

Bunun üzerine en üst kattaki bina sakinleri, komşularının bulunduğu kata ip sarkıttı.
İpe tutunan kadının kurtarıldığı anlar, karşı apartmandaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Genç kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Şemsi Tebrizi, Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: AA

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