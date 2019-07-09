09.07.2019 10:40
Haberler» Güncel» Haber

Yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

Rusya'da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.

Rusya'da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü. Rusya'nın Sibirya bölgesine bağlı Tomsk şehrinde 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürme çalışmaları sırasında bir kediyi kendinden geçmiş halde dışarı çıkardı. İtfaiyeciler yangından kurtardıkları kediye oksijen vererek kedinin hayata dönmesini sağladı. Yerel Acil Durum Bakanlığına göre, itfaiye ekibi kediyi hayata döndürmek için 10 dakika çabaladı. 26 acil servis görevlisi ve 7 yangın söndürme aracı ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin banyosunda çıktığı tespit edilen yangının nedeni araştırılıyor.
(İHA) Yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü
Kaynak: İHA
Sibirya, Rusya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:05   SULTANGAZİ'DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK İHTİHAR ETTİ (EK)
12:05   Akciğer nakli ile yaşama tutundu
12:05   DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:05   Yaylada hortum paniği
12:05   Yozgat'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü
12:05   Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda
12:04   Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarına "sıfır atık" eğitimi