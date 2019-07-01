Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şefkati

'nınilçesinde yaşanan arazi yangınında anneleri telef olan 3 leylek yavrusuna sahip çıktı.Arguvan ilçesine bağlı Morhamam Mahallesi'nde çıkan anız yangınında elektrik direğine yuva yapan leylekler de etkilendi. 2 leyleğin telef olduğu yangında, yuvalarında mahsur kalan 3 yavru leylek ise jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Yavru leylekleri Arguvan İlçeKomutanlığına getiren ekipler, burada uzun süre aç kalan yavru leylekleri elleri ile besledi. Jandarmanın şefkatli kolları arasında bakımları yapılan yavru leylekler, daha sonraekiplerine teslim edilerek yeni yuvalarına doğru yola çıktı. - MALATYA