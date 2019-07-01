01.07.2019 20:25
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Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şevkati

- Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şevkatiMALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşanan arazi yangınında anneleri telef olan 3 leylek yavrusuna sahip çıktı.

- Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şevkati
MALATYA - Malatya 'nın Arguvan ilçesinde yaşanan arazi yangınında anneleri telef olan 3 leylek yavrusuna sahip çıktı.
Arguvan ilçesine bağlı Morhamam Mahallesinde çıkan anız yangınında elektrik direğine yuva yapan leylekler de etkilendi. 2 leyleğin telef olduğu yangında, yuvalarında mahsur kalan 3 yavru leylek ise jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yavru leylekleri Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığına getiren ekipler, burada uzun süre aç kalan yavru leylekleri elleri ile besledi. Jandarmanın şefkatli kolları arasında bakımları yapılan yavru leylekler, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeni yuvalarına doğru yola çıktı.Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şevkati
Kaynak: İHA
Jandarma , Malatya , Arguvan , Genel

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