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Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadı

Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadıBURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1'inci katında çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

25.03.2020 02:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:42
Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1'inci katında çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin siren seslerini duyarak sokağa çıkan vatandaşların koronavirüs önlemlerini umursamadan toplanarak söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.
Yangın, geç saatlerde Hamidiye Mahallesi Dumlupınar sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında mutfaktaki sobadan sıçrayan kıvılcımların halıya tutuşmasının ardından alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden daire sakinleri evden çıkarark itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleriniin siren çalarak mahalleye gelmesi üzerine meraklanan çok sayıda kişi dışarı çıkarak yangının çıktığı binanın çevresinde toplandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirlerine rağmen evlerinden çıkarken, itfaiyenin çalışmalarını da sosyal mesafe gözetmeksizin yanyana gelip izlemeleri dikkat çekti.
Dumandan etkilenen Nazire Kaptan (56) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Nazire Kaptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yangını gören mahalleli ’sosyal mesafe’ tanımadı

Kaynak: DHA

Etiketler : İtfaiye, İnegöl, Güncel

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Yangını gören mahalleli 'sosyal mesafe' tanımadı

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