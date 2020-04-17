Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular

Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymadı.

17.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:35
Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Kayseri 'de bir apartmanda çıkan yangını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alperen Caddesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanın bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar izlemek için çevrede toplandı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması da dikkatlerden kaçmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenidoğan Mahallesi, Kayseri, Talas, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
16 milyon sterlinlik skandal! Çin’den alınan testler işe yaramıyor Haberler
16 milyon sterlinlik skandal! Çin'den alınan testler işe yaramıyor
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:58: Yunanistan sınırından geçemeyen göçmenler Samsun'a getirildi - Haberler 02:57: Polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü sevgili ile dehşet saçtı - Haberler 02:57: Ceza yazılınca 'vazifesini yaptı' diyerek polisi tebrik etti - Haberler 02:52: Kağıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı - Haberler 02:50: Sesi duyan balkonlara koştu - Haberler 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı 22:26: Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.