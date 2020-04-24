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Yangını izlerken yasağı unuttular

Yangını izlerken yasağı unuttularERZURUM'da, kullanılmayan eski evde çıkan yangın nedeniyle mahalleli, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutup, izlemek için dışarı çıktı.

24.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:19
Yangını izlerken yasağı unuttular
ERZURUM'da, kullanılmayan eski evde çıkan yangın nedeniyle mahalleli, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutup, izlemek için dışarı çıktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, gelen polis ekipleri ise sosyal mesafeyi de ihlal eden vatandaşları uyarıp 'sokağa çıkma yasağı var' diyerek evlerine gönderdi.
Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Küme Evler bölgesine Fatma- İbrahim Deniz çiftine ait, tek katlı kullanılmayan evde, dün saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Toplanan kalabalık meraklı gözlerle olan biteni izledi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, polis de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma yasağını unutan meraklı kalabalığı, polis ekipleri uyararak evlerine gönderdi. Bazıları ise cep telefonları ile görüntülü olarak yangını ailelerine izletti. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Evinin yanışını izleyen 5 çocuk annesi Fatma Deniz, "İçeride birkaç eşyamız kalmıştı. Yıkılıyor diye 1 ay önce biraz ilerideki yeni evimize taşınmıştık. Eşim çalışmıyor. Bunları yıkıp malzemelerini satacaktık. Yanınca satacak bir şeyimiz de kalmadı" dedi. Yangını izlerken yasağı unuttular

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel , Haber
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