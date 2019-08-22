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Yangını meraklı gözlerle izlediler

Yangını meraklı gözlerle izlediler Sivas'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın, lokanta çalışanlarının erken müdahalesi ile alevler tüm binayı sarmadan kontrol altına alındıSİVAS - Sivas'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın, lokanta çalışanlarının erken müdahalesi ile alevler tüm...

22.08.2019 17:54
Yangını meraklı gözlerle izlediler
Yangını meraklı gözlerle izlediler
Sivas'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın, lokanta çalışanlarının erken müdahalesi ile alevler tüm binayı sarmadan kontrol altına alındı
SİVAS - Sivas'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın, lokanta çalışanlarının erken müdahalesi ile alevler tüm binayı sarmadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, yangın 15.30 sıralarında Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir lokantanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bacayı sardı. Bacayı saran alevler çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İş yeri çalışanları ise kendi imkanları ile alevlerin binayı sarmaması için yangına müdahale etti. İş yeri çalışanlarının müdahalesi ile yangın binayı sarmadan kısa sürede söndürüldü. Çevredeki meraklı vatandaşların ise yangın anını meraklı gözler ile izlemesi dikkat çekti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangını meraklı gözlerle izlediler

Sivas, Yerel

Kaynak: İHA

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