Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına vatandaşlar destek verdi.

17.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:16
Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına vatandaşlar destek verdi.
Şehitler Mahallesi'nde Ersin Özkan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin çatısından yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın başlayınca evden çıkan ve evinin yandığını gördükten sonra fenalık geçiren Gülsüm Özkan, ambulansla Hisarcık İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Annesi Özkan'ın evde olduğunu sanarak telaşa kapılan Aydanur Özkan'ı ise çevredeki vatandaşlar teskin ederek, annesinin evde olmadığını söyledi.
Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki kullanılmayan ahşap binaya da sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, çevredeki vatandaşlar da deste verdi. İtfaiyenin hortumunun taşınmasına yardım eden vatandaşlar, alevlere de hortumla su tutarak müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların sonunda söndürülen yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hisarcık, Kütahya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Haberler ›› Güncel ››Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:43: Hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı 'kablo' ele geçirildi: 3 gözaltı - Haber 20:42: ANKARA-Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın-2 - Haber 20:42: Bakan Ersoy "Evde Kal Zinde Kal" video konferansında sporcularla buluştu Açıklaması - Haber 20:42: Ordu'da koronavirüsü yenen 7 aylık bebek ve annesi taburcu edildi - Haber 20:41: Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş hareketliliği - Haber 20:08: Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti - Haberler