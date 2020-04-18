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Yangını söndürmek isterken canından oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarlasındaki çalıları temizlemek için ateş yakan çiftçi, ateşin sıçradığı ormanda yangını söndürmek isterken, alevlerin arasında kalarak can verdi.

18.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:27
Yangını söndürmek isterken canından oldu
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde tarlasındaki çalıları temizlemek için ateş yakan çiftçi, ateşin sıçradığı ormanda yangını söndürmek isterken, alevlerin arasında kalarak can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Köprübaşı mevkinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 56 yaşında Muzaffer Yılmaz, tarlasındaki çalıları temizlemek istedi. Topladığı çalıları yakan Yılmaz, ateşin kontrolünü kaybetti. Yangın ormana sıçrayınca paniğe kapılan Yılmaz, yangına müdahale etti. Panikle alevlerin ortasında kalan Yılmaz, dengesini kaybederek alevlerin içine düştü. Çevrede kimsenin olmadığı olayda Muzaffer Yılmaz yanarak can verdi.

Yükselen dumanları gören mahalle halkı Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu. Yangın haberini alan mahalle muhtarı Rıza Bahçe olay yerine gittiğinde korkunç olayı gördü. Muhtar Bahçe durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Yılmaz'ın cansız bedenini Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Evli ve iki çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi otopsi raporundan sonra defnedilecek. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa
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