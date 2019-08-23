Yangının ardından hapishaneden firar eden 270 mahkum kendi istekleriyle geri döndü

Endonezya'nın Batı Papua Adası'nda bulunan Sorong şehrinde bir hapishanede çıkan yangın sonrası kaçan 270 mahkum geri döndü.Ülkenin doğusunda yer alan Batı Papua bölgesinde hafta başında etnik ayrımcılık gerekçesiyle çıkan olaylarda birçok bina ve iş yeri ateşe verildi. Eylemler sırasında 500 mahkumun tutulduğu hapishane de alev aldı. Mahkumların yarıdan fazlası çıkan yangının ardından hapishaneden kaçmayı başardı. Ancak mahkumlardan 270'i daha sonra güvenlik görevlilerine teslim olurken, 20 hükümlünün halen firarda olduğu açıklandı.