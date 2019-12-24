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Yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı.

24.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:05 Yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı
'nun ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı.
İlçenin Mahallesi ile Yiğitler Mahallesi kırsalında meydana gelen yangında en az 37 dönüm orman arazisi ve 120 dönüm fındık bahçesi içerisinde bulunan otluk alan zarar gördü. Yangın sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği teyakkuza geçerken Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler de yangın alanında incelemelerine devam ediyor.
YANGINDA ARILAR TELEF OLDU
Yiğitler Mahallesi kırsalına da sıçrayan dün geceki yangında Yaşar Öztürk isimli vatandaşa ait içerisinde arı bulunan yaklaşık 15 adet kovan yandı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler incelemelerini sürdürürken yangının çıkış nedeni ise titizlikle araştırılıyor.
(Hamza Alp/İHA)

Yiğitler Mahallesi, Kadılar, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: İHA

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