Yangınlarla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Avustralya 'da milyonlarca canlının telef olduğu ve 4 ay süren yangınlar dünyanın gündemini sarsmıştı. 25 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugün ise dolu yağışı etkili oldu.

ARABALARIN CAMLARI KIRILDI

Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu vurdu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ağaçlar zarar gördü, araçların camları kırıldı. Başkent Canberra 'da başlayan yağış, Victoria, Yeni Güney Galler, Queensland ve Melbourne'de de etkili oldu. Yetkililer, halkı sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

AVUSTRALYA YANGINI NASIL MEYDANA GELDİ?

Avustralya yaz aylarında yaşanan yangınlara alışkın olsa da bu yıl normalin üzerinde görülen sıcaklıklar ve kuraklık, yangınların şiddetinin daha fazla olmasına neden oldu.

İnsan faktörü de kimi zaman yangınların ortaya çıkmasında etkili olsa da, kuru tarım alanları üzerinde şimşeklerin çakmasıyla da yangınların başladığı görülüyor.

Yangınlar bir kere başladı mı otların yanmasıyla ortaya çıkan közlerin rüzgarla yayılması diğer alanları da tehlikeye sokuyor.

Otları tutuşturan yangınlar, gökgürültülü fırtınaların oluşmasına, bu da şimşeklerin meydana gelmesine ve daha fazla yangının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bu da bir volkan patlaması ya da atom bombası etkisi yaratarak, yangınların kendi fırtınalarını ortaya çıkarmasına yol açıyor.

AVUSTRALYA YANGINLARININ BİLANÇOSU

Reuters haber ajansının verilerine göre yangınlarda şimdiye kadar 8 milyon hektar alan yok oldu.

Yaklaşık 2 bin ev küle dönerken, çok sayıda kasaba elektrik ve internet bağlantısı olmadan yaşamak zorunda.

Eylül ayından beri en az 800 evin tahliye edildiği bildiriliyor. Avustralya Sigorta Kurumu'nun tahminine göre zarar 700 milyon Avustralya dolarını (485 milyon Amerikan doları) aştı ve bu miktarın çok daha fazla artması bekleniyor.

Avustralya Acil Durumlar Bakanı Lisa Neville, Victoria eyaletinde 67 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yaklaşık bin kadar turistin Avustralya donanması tarafından kıyılardan alınarak götürüldüğü duyuruldu.

Adelaide Tepeleri'ndeki şarap endüstrisine üzüm sağlayan bağların üçte birinin yok olduğu belirtiliyor.

Uydu görüntülerine göre yangından en çok etkilenen Victoria ve New South Wales eyaletlerinden yayılan dumanlar Yeni Zelanda'ya kadar vararak hava kalitesinin etkilenmesine neden oldu.

Avustralya'da en çok can kaybına neden olan yangın Şubat 2009'da yaşanmıştı. Kara Cumartesi olarak adlandırılan yangında Victoria eyaletinde 180 kişi ölmüştü.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ HAYVAN HAYATINI KAYBETTİ?

İngiliz Times gazetesine konuşan çevre yetkilileri, yapılan hesaplamalara göre yangınlarda şimdiye kadar en az 480 milyon hayvanın öldüğünün tahmin edildiğini aktardı.

Koala nüfusunun da üçte birinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çevre uzmanlarına göre toplamda 8 bin koala hayatını kaybetmiş olabilir.

4 bin çiftlik hayvanı ve koyunun da öldüğü hesaplanıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın direkt yangınlarda ya da yangınlardan ötürü hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bu rakamın Avustralya vahşi yaşamı üzerinde yangının etkilerinin araştırılması ve Sydney Üniversitesi'nden Profesör Chris Dickman'ın yöntemi ile hesaplandığı belirtildi.