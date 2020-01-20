Ülkede 10 binden fazla yabani deveyi çok su tükettiği için katledeceğini açıklayan Avustralya 'nın yaşadığı felaketler son bulmuyor. Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Canberra bölgesinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağışının etkisini gösterdiği öğrenildi. Dolu sonrası yüzlerce araç ve binada hasar oluşurken, Avustralya Acil Durum Ajansı, dolu fırtınasından sonra yaklaşık 1,200 acil yardım talebi aldıklarını belirtti.

DEV KUM FIRTINASI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Avustralya'nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi. Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.

ŞU ANA KADAR 5 BİN DEVE KATLEDİLDİ

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle şu ana kadar 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı. 10 bin devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer katliama devam edecek.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Change.org sitesinde katliamın durdurulması için imza kampanyası başlatıldı. İmza sayısı 130 bine yaklaştı. 150 bin imzanın toplanması hedefleniyor. Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun devam etmesi bekleniyor.