Yanı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre yansıra mı, yanı sıra mı? Yanı sıra ne demek?

Yanı sıra kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Yanı sıra TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, yanı sıra nasıl yazılır? yanı sıra mı, yanısıra mı? TDK'ya göre yanı sıra kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YANI SIRA NASIL YAZILIR? YANISIRA MI, YANI SIRA MI?

Yanısıra: Yanlış

Yanı sıra: Doğru

TDK'YA GÖRE YANI SIRA NE DEMEK?

Yanı sıra:

1. zarf Birlikte:

"Dilekçelerin, yazışmaların yanı sıra, mahallî basında çıkan yazılar da bolca yer tutuyordu." - Ayşe Kulin

2. zarf Yanında, beraberinde:

Yanı sıra çocuğunu da getirdi.