Haberler » Güncel » Yanık İzmit Caddesinde Yağmur Suyu Kanal Çalışması Tamamlandı - Haber

Yanık İzmit Caddesinde Yağmur Suyu Kanal Çalışması Tamamlandı

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yağmur suyu kanal çalışması ilçe genelinde devam ediyor.

20.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:13 Yanık İzmit Caddesinde Yağmur Suyu Kanal Çalışması Tamamlandı

Belediyeye bağlı ekipler tarafından Yanık Caddesi üzerinde 1050 metre uzunluğunda yağmur suyu kanal çalışmasını tamamlandı.

Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu; "Aşırı yağışlarda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, su taşkınlarından mahalle sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için Yanık İzmit Caddesi üzerine 1050 metrelik yağmur suyu kanalı çalışmamızı tamamladık. Program dâhilinde sıkıntılı bölgelerde çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek" dedi.

Müdür Ayanoğlu, olası yağışlarda su taşmalarını önlemek vatandaşların mağdur olmamaları adına gerekli çalışmaları tamamlayıp tüm ilçe halkının kış mevsimini rahat ve huzurlu geçirmesi için ekiplerin çalıştıklarını belirtti.


İzmit, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35   Gizli kamera satıcılarına operasyon kamerada - Haber
14:35   Konya-konya'da sis etkili oldu - Haber
14:35   İstanbul 2'nci istanbul art show sanat fuarı kapılarını açtı - Haber
14:30   Denizli'de 'Dumansız Hava Sahası' denetimi - Haber
14:30   Karaman Belediyesi refüj ve kavşaklara lavanta dikti - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:37:27