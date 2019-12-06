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Yanıkömeroğlu: "Adana'da kadın kooperatifi kuracağız"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, kadının güçlendirilmesi için Adana'da kadın kooperatifi kuracaklarını söyledi.

06.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:48Yanıkömeroğlu:
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, kadının güçlendirilmesi için 'da kadın kooperatifi kuracaklarını söyledi.

Yanıkömeroğlu, partisinin il başkanlığında kadın üyeler ile birlikte düzenlediği toplantıda, "Kadınları ekonomik özgürlüğüne kavuşturduğumuz takdirde diğer sorunların çözümü noktasında ciddi bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Adana çalışmasını bu çerçevede bir model olarak gördüklerini ifade eden Yanıkömeroğlu, "Yerel seçimlerde ittifakımızın kazandığı yerlerde bu tip çalışmaları başlatmak niyetindeyiz" dedi.

Kadına şiddetin durdurulamadığını kaydeden Yanıkömeroğlu, bunun en büyük nedeninin ise kanuna rağmen cezaların uygulanamaması oluğunu, verilen cezaların da yetersiz olması nedeniyle kadına şiddet uygulayanları cesaretlendirdiğini söyledi.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundaki haklarının kadınlar tarafından bilinmediğini vurgulayan Yanıkömeroğlu, "Kadınlarımızın kanunlarla kendilerine sağlanan haklarını bilmeleri, öğrenmeleri sağlanmalıdır. Maalesef kadınlarımız şiddet karşısında nereye nasıl başvuracaklarını ve kanuni haklarını bilmiyorlar. Biz bu anlamda parti olarak her mecrada kadınlarımıza aile ve iş hayatlarında sahip oldukları haklar konusunda 81 ilimizde bilgi vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti, Adana, Politika

Kaynak: İHA

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