Yanılmaz: " Şehre Birlikte Hizmet Ettik"

EBEGEM, Anne üniversitesi, Hayır Çarşısı, yüzlerce kültür, sanat ve spor etkinliği ile şehre maddi ve manevi değer katan birçok projeyi birlikte hayata geçirdiklerini kaydeden Yanılmaz, görev süresi içerisinde birlikte çalışmaktan memnun kaldığını ve belediye çalışmalarını 1 Nisan 2019 tarihinden sonrada AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak Ankara'dan takip edeceğini kaydetti.

YANILMAZ: "ELAZIĞ'A HİZMET ETMEK BİR SEVDADIR"

Başkan Yanılmaz, daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek hasbihal etti. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya birim müdürleri ve sahada çalışan personeller katıldı.

Şehre temizlik ve sağlıklı bir nefes katabilmek için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren personele teşekkür eden Yanılmaz, "Binlerce yıllık kadim bir geçmişe sahip bu aziz şehre hizmet etmek bir sevdadır bir ayrıcalıktır" dedi. Hep birlikte gayret ederek Elazığ'ı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek, zenginleştirmek ve insanlarının daha mutlu olduğu bir il yapmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Yanılmaz, "inanıyorum ki bu hedefinizden hiçbir zaman taviz vermeden çalışarak bu şehri hak ettiği noktaya taşıyacaksınız. "dedi.

Kaynak: Bültenler