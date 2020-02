Yanımda, diğer operatör kullanıcılarına da açılıyor

Vodafone, bireysel müşterilerine her hafta internet ve hediyeler kazandırma amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği "Hediye Çarkı" platformunu yeniledi.Şirket açıklamasına göre, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uçtan uca yenilenen "Hediye Çarkı" platformunda çeşitli hediyeler sunulacak.Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen platformda, 20 GB'a kadar internet, internetten yemeyen İletişim, Video ve Sosyal Pass paketleri ve çeşitli markalarda indirimler gibi hediyeler dağıtılacak.Vodafone ayrıca, "Hediye Çarkı" platformunun yeni dönemine özel düzenlediği çekilişle 630 kişiye toplam 3 milyon TL değerinde hediye kazanma şansı sunacak.Katılımın 29 Mart tarihine kadar süreceği ve diğer operatör kullanıcılarına da açık olacak çekilişle, 5 kişiye BMW 118i otomobil, 25 kişiye Vespa motosiklet, 100 kişiye iPhone 11 akıllı telefon ve 500 kişiye Apple AirPods kablosuz kulaklık hediye edilecek."Hediye Çarkı'nın içeriğini beklentiler doğrultusunda yeniledik"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, ana faaliyet alanları olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümeyi sürdürürken, "teknoloji iletişimi şirketi" olma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin yalnızca uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; düzenlediğimiz kampanyalarla seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda faydalanabilecekleri ayrıcalıklar sunuyoruz. Bu hedefle 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Hediye Çarkı' platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniledik.Yeni dönemde müşterilerimize daha fazla internet, seçkin markalarda özel indirimler ve hediye fırsatları sunacağız. Vodafone Yanımda üzerinden erişilen platformumuzun yeni dönemine özel olarak bir hediye çekilişi de düzenliyoruz. Bu çekilişle toplam 3 milyon TL değerinde hediyeler dağıtacağız. 'Hediye Çarkı' çekilişinden diğer operatör kullanıcıları da yararlanabilecek. Amacımız, herkese daha iyi bir dijital deneyim yaşatmak."Diğer operatör kullanıcılarına 1 katılım hakkıYeni dönemde "kişiye özel" bir sadakat platformuna dönüşmesi hedeflenen "Hediye Çarkı" platformunda çark çevirme hakkı haftalık olarak yenilenecek.Yenilenen platformda, saatlik GB'lar kaldırılarak 20 GB'a kadar internet hediye edilecek. Platformda ayrıca, müşterilerin popüler uygulamalarda internetten yemeden kullanabileceği Sosyal Pass, Video Pass ve İletişim Pass paketleri ücretsiz sunulurken, Boyner ve Morhipo gibi markalardan indirimli alışveriş yapma imkanı da sağlanacak."Hediye Çarkı" platformundan Vodafone'lu olmayanlar da yararlanabilecek. Diğer operatör kullanıcılarının Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek oturum açmaları ve ilgili yerlere ad-soyad bilgilerini girerek çekilişe kayıt olmaları yeterli olacak.Diğer operatör kullanıcılarının çekiliş dönemi boyunca toplam 1 katılım hakkı olacak. Vodafone'lular ise 8 hafta süresince her hafta çarkı çevirdikleri her sefer için 1 yeni çekiliş hakkına sahip olacak.Aktif müşteri sayısı 11,5 milyonu aştıVodafone'un 3 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkanı veriyor.Fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, TL bakiyesini öğrenme, kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme, yurt dışı kullanıma açma, 4.5G açma, internet/konuşma/mesaj bilgilerine ulaşma, yurtdışını arama, yurtdışında konuşma, yurtdışında kullanım gibi işlemler için kullanılan Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 11,5 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 260 milyonu aştı.Vodafone abonelerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygulama analitik pazarının girişimlerinden App Annie'nin ilk 10'unda yer alıyor.Vodafone Yanımda uygulaması Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ve vodafone.com.tr adresinden QR kod ile ücretsiz indirilebiliyor.