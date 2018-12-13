Yanına Kiralık Hırsız Alıp 8 Yılda 56 Kez Soygun Yapan Kadın Hırsız, Yakayı Ele Verdi

İstanbul'da 14 eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 55 yaşındaki Nazife Y. yakalandı. 2010 yılından bu yana hırsızlık suçundan 56 kaydı olan Nazife Y.'nin, Zeki Müren'in makyözü Emine Oya Tolga'nın evine de girdiği ortaya çıktı.

AYLARDIR ARANAN ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI

Kadıköy'de 5 Aralık'ta girdiği bir evden çıkarken görülen şüpheli biri kadın iki kişi güvenlik görevlisi tarafından durdurulmaya çalışıldı. Güvenlik görevlisine silah çeken şüpheliler kaçtı. Olay hemen polise bildirildi. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerden kadın olanını yakaladı. Yakalanan şüpheli polisin aylardır peşinde olduğu Nazife Y. çıktı.

ÜNLÜLERİN MAKYÖZÜ EMİNE OYA TOLGA'NIN DA EVİNE GİRDİ

Yakalanan Nazife Y.'nin son aylarda Ataşehir, Çekmeköy, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde 14 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla arandığı belirlendi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre,Nazife Y.'nin Zeki Müren'in makyözü Emine Oya Tolga'nın Beşiktaş'taki evine de girdiği ortaya çıktı. Nazife Y.'nin Tolga'nın evinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

55 YAŞINDAKİ KADIN HIRSIZIN 56 SUÇ KAYDI VAR

55 yaşındaki Nazife Y. hakkında son 8 yılda 56 kez hırsızlık olaylarından dolayı polis tarafından işlem yapıldığı belirlendi. Çalışmalarda şüphelinin çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Buna göre Nazifi Y., hırsızlık yapmaya grup halinde gidiyor.

YANINA KİRALIK HIRSIZ ALIP AİLE GÖRÜNÜMÜ VERİYORDU

Yanına kiralık olarak aldığı hırsızlarla aile görünümünü veren Nazife Y., evde olmayan kişilerin dairelerine giriyor. Evde bulduğu para veya ziynet eşyasını çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçıyor. Bir çok olayın güvenlik kamera anları da bulundu. Görüntüler delil olarak dosya konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazife Y. adliyeye gönderildi.