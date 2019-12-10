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Yanında çalışan liseli kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde lokantacılık yapan adam, yaz aylarında iş yerinde çalışan lise öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay, genç kızın arkadaşlarının dikkati sayesinde ortaya çıktı.

10.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:23

Tekirdağ'ın ilçesinde lokantacılık yapan Ramazan Dik (46), yaz aylarında iş yerinde çalışan lise öğrencisi F.B. (15) adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

TACİZ, ARKADAŞLARININ DİKKATİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Şarköy'de lokanta sahibi Ramazan Dik'in, yaz aylarında aile ekonomisine katkı sağlamak ve okul masraflarını karşılamak için iş yerinde garsonluk yapan lise birinci sınıf öğrencisi F.B.'yi okulun önünden otomobiliyle alması, kızın arkadaşlarının dikkatini çekti. Arkadaşları F.B.'ye durumu sordu. Bunun üzerine F.B., arkadaşlarına Ramazan Dik'in kendisine sözlü ve elle tacizde bulunduğunu anlatarak, gönderdiği telefon mesajlarını gösterdi. F.B.'nin arkadaşları da olayı öğretmenleri ve okul yönetimine bildirdi.

OKUL YÖNETİMİ SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Okul yönetiminin savcılığa şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Oğuz Çolban, liseli kızın psikolog eşliğinde ifadesine başvurdu. F.B., Ramazan Dik'in kendisine elle ve sözlü tacizde bulunduğunu belirterek, gönderdiği telefon mesajlarını gösterip, verdiği cinsel içerikli kitapları da savcılığa teslim etti.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Dik'in liseli kıza, 'Canım dışarı çıkalım, bir yerlere gidelim, gezmeye gidelim', 'Seni okuldan alayım mı?', 'Seni seviyorum ve sensiz olmaz çünkü' yazılı mesajlar attığı belirlendi.Savcı Oğuz Çolban'ın talimatı üzerine gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası Ramazan Dik, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. F.B.'nin öğrenim gördüğü okulun yakınlarında kendisinin tavukları bulunduğunu öne süren Ramazan Dik, "Tavuklara yem vermek için gittiğimde akrabam da olan F.B.'yi rastladıkça aracıma alıyordum. F.B., psikolojik tedavi gördüğü için mesajları ona mutlu olması için yazıyordum. Ona cinsel tacizde bulunmadım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Dik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yanında çalışan liseli kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Şarköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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